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أخبار العالم

مصر تسجل 667 إصابة جديدة بكورونا.. وأمير الكويت يسافر أمريكا للعلاج.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
مصر: القمة الأفريقية أكدت ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة
البحرية الليبية تتوعد باستهداف القطع "المعادية" وتحذر تركيا
الإمارات تلزم جميع القادمين بإجراء فحص كورونا
الإمارات: صلاة عيد الأضحى في المنازل.. ورفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50%
روسيا وتركيا تتفقان على مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار في ليبيا
اليونان تنشر بوارج عسكرية في بحر إيجه بعد تحرك تركي للتنقيب

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر أعلنت تسجيل يل 667 اصابة جديدة ثبتت ايجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا بالاضافة الى 41 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت "الوطن" عن وزارة الخارجية المصرية قولها إن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت حول سد النهضة أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، ودعت ضرورة أن يتضمن الاتفاق آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلا حول تفسيره أو تنفيذه. 

وقالت الوزارة إنه تم تأكيد أهمية تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سدا لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات. 

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح غادر فجر الخميس  إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال علاجه الطبي.

وذكرت "الراي" أن بحرية الجيش الوطني الليبي توعدت باستهداف أي قطعة معادية تدخل المياه الإقليمية لبلاده، مؤكدا وجود كافة الإمكانيات التي تتيح تحقيق ذلك وحذر تركيا من الاقتراب.

وأشارت "الجريدة" إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت  أن كافة القادمين إليها ملزمون بإجراء فحص فيروس كورونا، على أن يتم هذا الفحص قبل القدوم إلى الدولة، مشيرةً إلى أنه  يتعين على جميع المواطنين والمقيمين والسياح القادمين عبر مطارات الإمارات وكذلك مسافري الترانزيت إجراء فحص كوفيد- 19 "بي سي آر" بصرف النظر عن الدولة التي يأتون منها.

وقالت "القبس" إن الإمارات قررت إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل، ورفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50%، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتعلقة بوباء كورونا.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أنها وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا.

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن خبير في منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن الباحثين يحرزون تقدمًا كبيرًا في تطوير لقاحات لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19، مع دخول عدد قليل منها تجارب المرحلة الأخيرة، لكنه أضاف أن من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021.

وقالت "الوطن" إن البحرية اليونانية نشرت بوارج عسكرية في بحر إيجه بعدما أعلنت عن حالة "التأهب"، بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف النفط، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش اليوناني، دخول قواته في حالة تأهب، بعدما كشفت تركيا عن نيتها إجراء تنقيب جديد عن النفط بالقرب من جزيرة يونانية.

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