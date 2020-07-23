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فردوس عبد الحميد: الفنان أحمد زكي ممثل رائع وعندما يتقمص شخصية يقدم روحها

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:10 م
فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة فردوس عبد الحميد ، إن شخصية تحية كاظم زوجة الرئيس الراحل عبد الناصر " بفيلم ناصر 56 " ،  لم تكن سهلة على الرغم من صغر عدد مشاهدة ، لافتة إلى أنها عانت بعض الشئ لتجمع أى معلومات عن الشخصية الحقيقية  بسبب عدم الكتابة عنهاكثيرًا .

وأضافت فردوس عبد الحميد ،عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على الفضائية ،" المصرية الأولى " ، أنها قرأت كتب كثيرة للراحل عبد الناصر ، ولكن السيدة تحية توصلت فيها على بعض المعلومات التي ساعدتها في التعرف على ملامح الشخصية .

وأشارت فردوس عبد الحميد ، إلى أن السيدة تحية كاظم كانت مواطنة مصرية من طبقة متوسطة عادية جدًا ، كانت تفصل ملابس أولادها بنفسها وسيدة منزل مدبرة .

وتابعت أنها كانت سيدة مدبرة للغاية على الرغم من انها زوجة الرئيس ، منوهة إلى أنها لم تتدخل فى أى مواضيع أو أنشطة سياسية ،مشيرة إلى أن السيدة هدى عبد الناصر أمدتنا  بكثير من المعلومات .

وأكدت  فردوس عبد الحميد ، أن الفنان أحمد زكي كان ممثل رائع لأن عندما يتقمص شخصية يقدم روحها وليس شكلها فقط .

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