فردوس عبد الحميد: الفنان أحمد زكي ممثل رائع وعندما يتقمص شخصية يقدم روحها

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد ، إن شخصية تحية كاظم زوجة الرئيس الراحل عبد الناصر " بفيلم ناصر 56 " ، لم تكن سهلة على الرغم من صغر عدد مشاهدة ، لافتة إلى أنها عانت بعض الشئ لتجمع أى معلومات عن الشخصية الحقيقية بسبب عدم الكتابة عنهاكثيرًا .





وأضافت فردوس عبد الحميد ،عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على الفضائية ،" المصرية الأولى " ، أنها قرأت كتب كثيرة للراحل عبد الناصر ، ولكن السيدة تحية توصلت فيها على بعض المعلومات التي ساعدتها في التعرف على ملامح الشخصية .





وأشارت فردوس عبد الحميد ، إلى أن السيدة تحية كاظم كانت مواطنة مصرية من طبقة متوسطة عادية جدًا ، كانت تفصل ملابس أولادها بنفسها وسيدة منزل مدبرة .





وتابعت أنها كانت سيدة مدبرة للغاية على الرغم من انها زوجة الرئيس ، منوهة إلى أنها لم تتدخل فى أى مواضيع أو أنشطة سياسية ، مشيرة إلى أن السيدة هدى عبد الناصر أمدتنا بكثير من المعلومات .





فردوس عبد الحميد ، أن الفنان أحمد زكي كان ممثل رائع لأن عندما يتقمص شخصية يقدم روحها وليس شكلها فقط . وأكدت



