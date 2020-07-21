مصحف أحمد زكي ينقذ نجلاء فتحي من حادث سير

بطلة قصتنا اليوم هي نجلاء فتحي التي تعرضت لحادث سير وهي بصحبة أحمد زكي ونجله هيثم. لم ينجو الفنانون من حوادث السير التي ظلت تلاحقهم وتطاردهم وتفسد عليهم أجمل لحظات حياتهم وتضعهم في مواقف محرجة للغاية،





كانت هناك علاقة صداقة قوية بين النجم الأسمر الموهوب أحمد زكي ونجلاء فتحي بعدما قدما فيلم سعيد اليتيم سويا، و البداية عندما قررت نجلاء فتحي الذهاب إلى المخرج الراحل محمد خاتطن للاتفاق على تفاصيل انتاج الفيلم التي كانت سوف تقوم بإنتاجه وكان من المقرر أن يصبح أحمد زكي بطلا للفيلم.





وصرحت نجلاء فتحي في إحدى لقاءتها أنها كانت تعتبر أحمد زكي صديقها المقرب، وأثناء الانتهاء من مشوارهما للمخرج محمد خان قررا تناول الغذاء معا ولكن أحيانا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وقع ما لم يكن على البال أو الخاطر.





أثناء السير بالسيارة وخلال عودتهما اصطدمت سيارة الفنان أحمد زكي بكثبان من الرمال، فانقلبت به وهو و"نجلاء" وابنه "هيثم" الذي كان يجلس في الخلف.





وتسترجع نجلاء فتحي هذه الذكريات خلال لقائها في جريدة الأخبار 1990، وتقول " دخلت في غيبوبة وفقدت الوعي لتجد أحمد زكي مسلقيا على الأرض.



