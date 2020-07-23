ما حكم من يدفع صك الأضحية ويريد توزيع لحوم على الفقراء.. أمين الفتوى يرد

وأشار إلى أن صك الأضحية يكون نائبًا عن المضحي فى التوزيع على الفقراء والمحتاجين فهذا يجزئ، ولكن من يريد أن يفعل شيئا آخر فلا مانع من أن يوزع لحوم على الفقراء.

رد أمين الفتوى على شخص يريد أن يجعل مال الأضحية لشيء آخر

وجّه متصل إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول فيه "إننى أذبح أضحية كل عام ولكن هذا العام لم أذبح بالرغم من توافر المال معي إلا أنه يوجد شيء أولى من أن أذبح فهل يجوز ذلك؟".



