ما حكم من يدفع صك الأضحية ويريد توزيع لحوم على الفقراء.. أمين الفتوى يرد

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صكوك الأضاحي
هي عبارة عن جمعية خيرية تكون نائبة عن المضحي في توزيع الأضحية.
وأضاف "فخر"، في إجابته على سؤال « أدفع صك ولكن أريد ان اوزع لحم؟»، أننا تعودنا أن نذبح الاضحية بأنفسنا ونوزع اللحم على الفقراء والمحتاجين وما إلى ذلك ولكن المؤسسات التي تقوم بالأعمال الخيرية تكون منظمة أكثر وعلى علم بالمحتاجين فعندما اليهم الأضحية أو مال الزكاة فيكون هذا أنفع لعموم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أن صك الأضحية يكون نائبًا عن المضحي فى التوزيع على الفقراء والمحتاجين فهذا يجزئ، ولكن من يريد أن يفعل شيئا آخر فلا مانع من أن يوزع لحوم على الفقراء.
رد أمين الفتوى على شخص يريد أن يجعل مال الأضحية لشيء آخر
وجّه متصل إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول فيه "إننى أذبح أضحية كل عام ولكن هذا العام لم أذبح بالرغم من توافر المال معي إلا أنه يوجد شيء أولى من أن أذبح فهل يجوز ذلك؟".
وأضاف "ممدوح" خلال إجابته، أن الأضحية سنة وليست واجبة، ولكن إذا كان هناك شيء أولى في أن تخرج فيه مالك فلا حرج عليك أن تترك الأضحية.