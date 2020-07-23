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فن

شخصية بيتوتية.. تعرف على إجراءات ريم مصطفى للوقاية من فيروس كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن الإجراءات الاحترازية التى تتبعها للوقاية من فيروس كورونا.


وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد": "اتبع جميع الإجراءات الوقائية، إلي جانب أنني شخصية بيتوتية فلا أخرج من المنزل كثيرا، واتعامل بحذر حتى نمر من تلك الأزمة".


يعرض لـ "ريم" حاليا مسلسل شديد الخطورة بطولة أحمد العوضي، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.


يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين صبري، الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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