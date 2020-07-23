فاروق فلوكس: دخولي المجال الفني كان بالصدفة

قال الفنان فاروق فلوكس ، إنه دخل المجال الفني بالصدفة، موضحًا أنه كان يعمل فى بداية دخوله الجامعة فى أشياء كثيرة منها "رسم اللوح للطلاب مقابل مبلغ مالى وتجهيز الأبحاث للطلاب فى الجامعة لتقديمها لـ المدرسين، وتجهيز اللوح للأعمال المسلحة مع المهندسين المعماريين".





وحكى فاروق فلوكس، خلال حواره على قناة النهار، تفاصيل دخوله عالم التمثيل وقال " كنت برسم لوحة وواحد جه قالى تمثل معانا دور فى رواية مع المخرج أسعد أمين".





وأوضح فاروق فلوكس، أنه ذهب وقام بعمل دور خواجة، وبعد الانتهاء من الدور جاء أحد المسئولين عن العمل وطلب من المخرج حذف دوري بالكامل".





ولفت فاروق فلوكس، إلى أنه كان يعمل فى بداية دخوله الجامعة من أجل الحصول على المال والتخفيف عن والده، مؤكدًا "كنت باخد جنيه من ابويا مصروف".





واستكمل حديثه عن دخوله مجال التمثيل، وقال إن الدور الذى جسده كان فى رواية " حكاية كل يوم" لنجيب الريحانى.



