AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فاروق فلوكس: دخولي المجال الفني كان بالصدفة

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:31 م
فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
Advertisements
البهي عمرو
قال الفنان فاروق فلوكس، إنه دخل المجال الفني بالصدفة، موضحًا أنه كان يعمل فى بداية دخوله الجامعة فى أشياء كثيرة منها "رسم اللوح للطلاب مقابل مبلغ مالى وتجهيز الأبحاث للطلاب فى الجامعة لتقديمها لـ المدرسين، وتجهيز اللوح للأعمال المسلحة مع المهندسين المعماريين". 

وحكى فاروق فلوكس، خلال حواره على قناة النهار، تفاصيل دخوله عالم التمثيل وقال " كنت برسم لوحة وواحد جه قالى تمثل معانا دور فى رواية مع المخرج أسعد أمين".

وأوضح فاروق فلوكس، أنه ذهب وقام بعمل دور خواجة، وبعد الانتهاء من الدور جاء أحد المسئولين عن العمل وطلب من المخرج حذف دوري بالكامل".

ولفت فاروق فلوكس،  إلى أنه كان يعمل فى بداية دخوله الجامعة من أجل الحصول على المال والتخفيف عن والده، مؤكدًا "كنت باخد جنيه من ابويا مصروف".

واستكمل حديثه عن دخوله مجال التمثيل، وقال إن الدور الذى جسده كان فى رواية " حكاية كل يوم"  لنجيب الريحانى.

وأشار فاروق فلوكس، إلى أن أبو بكر عزت هو من اكتشفني، وساعدنى فى الدخول فى مجال التمثيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخلينى فى نص هدومى.. نجلة أحمد زاهر تعلق على دور والدها فى البرنس

والدته تركية ويعيش قصة حب.. معلومات عن أحمد فلوكس في عيد ميلاده

فى عيد ميلاد هانى سلامة.. أول ظهور لبناته وزوجته وسر إعجاب يوسف شاهين بأدائه

نهاية مأساوية لـ حياة الشاويش عطية.. فيديو

فاروق فلوكس: الفن مش فلوس والموهبة لا تقدر بثمن.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

مرض تنفسي.. الصحة تحسم جدل انتقال كورونا من الأطعمة والمعلبات

عدن أجمل .. السعودية تحول اليمن لـ جنة في 100 يوم

شاهد السيارة المحطمة.. والدة مروة عبد المنعم تتعرض لحادث سير

شاهد .. رد فعل دكة بيراميدز بعد هدف رجب بكار في مرمي الزمالك

ماكرون يطالب بتحرك أوروبي لوقف انتهاكات تركيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مبهج.. رانيا منصور تجذب متابعيها بإطلالة صيفية

للرجال والنساء.. 5 حيل تزيد ثبات وقوة البارفان

هوس الشهرة على السوشيال ميديا يهدد فتاة عشرينية بالسجن.. اعرف الحكاية