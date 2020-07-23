التنمية المحلية: 250 ألف جنيه للتصالح في مخالفات البناء بعواصم المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن رسوم التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص في عواصم المحافظات يبلغ 250 ألف جنيه، وفي المدن 160 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.





وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قيمة رسوم التصالح في مخالفات الرسوم المعمارية والإنشائية على مستوى المدن 20 ألف جنيه، وعلى مستوى القرى 5 آلاف جنيه.





وتابع: "إن مخالفات الردود على مستوى المدن 40 ألف جنيه، وعلى مستوى القرى 10 آلاف جنيه، أما الزيادة في مسطح أو غرف السطح فتبلغ قيمة رسوم التصالح في المدن 50 ألف جنيه، وعلى مستوى القرى 12 ألف جنيه، وبناء السطح بالكامل في المدن 80 ألف جنيه و20 ألفا للقرى.