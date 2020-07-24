أيمن يستغيث من عدم استلام وحدته السكنية ضمن الإعلان الثامن بالغردقة

استغاث المواطن أيمن جابر هاشم يحيى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدته السكنية، ضمن الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء ، بمشروع الإسكان الاجتماعي، في الغردقة .





ويقول فى رسالته : أشكو من عدم استلامى وحدتي السكنية التى تقدمت للحصول عليها بمشروع الإسكان الاجتماعى بالإعلان الثامن الكراسة الزرقاء بالغردقة ، منذ عام 2016، وتم دفع مبلغ 9000 جنيه، بالإضافة إلى دفع 16000 جنية أقساط وحتى الآن لم يحدث استعلام، وتم التقدم بعدة شكاوى دون جدوى





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