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بين الناس

أيمن يستغيث من عدم استلام وحدته السكنية ضمن الإعلان الثامن بالغردقة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أيمن جابر هاشم يحيى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدته السكنية، ضمن الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء ، بمشروع الإسكان الاجتماعي، في الغردقة .

ويقول فى رسالته : أشكو من عدم استلامى وحدتي السكنية التى تقدمت للحصول عليها بمشروع الإسكان الاجتماعى بالإعلان الثامن الكراسة الزرقاء بالغردقة ، منذ عام 2016، وتم دفع مبلغ 9000 جنيه، بالإضافة إلى دفع 16000 جنية أقساط وحتى الآن لم يحدث استعلام، وتم التقدم بعدة شكاوى دون جدوى

للتواصل مع الشاكى 
٠١١٠٠٠١٩٥١٠

أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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