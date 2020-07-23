الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان روسيا بتهديد الأقمار الصناعية لهذا السبب

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة روسيا باختبار قذيفة شبيهة بالسلاح في الفضاء، والتي يمكن استخدامها في استهداف الأقمار الصناعية في المدار، بحسب ما ورد في تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).





وفي بيان له، أعرب رئيس هيئة الفضاء بالمملكة المتحدة "هارفي سميث" عن قلقه بشأن اختبار روسيا الأخير لأحد أقمارها الصناعية، والذي قال إن له "خصائص السلاح".





وأضاف "سميث" في بيانه أن أفعال كهذه تشكل تهديدًا للاستخدام السلمي للفضاء، ومخاطرة قد تتسبب في حطام يشكل تهديدًا للأقمار الصناعية وأنظمة الفضاء التي يعتمد عليها العالم.





وناشد روسيا بتجنب أي اختبارات مستقبلية كهذه واستكمال العمل البنّاء مع المملكة المتحدة والشركاء الآخرين لتشجيع التصرف المسئول في الفضاء.



