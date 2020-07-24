بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا احتفلت بالذكرى 68 لثورة يوليو

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن رعاية ثورة 23 يوليو للفكر أدى إلى ازدهار الثقافة ونتج عنه تفاعل مختلف ألوان الفنون مع أهدافها النبيلة التى أنبتت صورًا إبداعية خالدة عبرت عن جزء من ملامح المشروع الثورى القومى الطامح إلى التنمية والبناء.





وأضافت أنها نجحت فى تجسيد أحلام وطموحات شعب مصر من خلال مبادئها السامية التى حققت الاستقلال الوطنى ودعت إلى الحرية والمساواة ، وأكدت أن مصر كعادتها صاحبة السبق فى إعادة الروح للأنشطة الثقافية والفنية والتى تقام طبقا للإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.





جاء ذلك خلال الاحتفالية التى شهدتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو على مسرح النافورة وتضمنت مجموعة من المؤلفات الوطنية لعظماء الملحنين بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف حيث ألقى عدد من قصائده التى تخللت الفقرات، كما القى الطفل مازن علوان قصيدة شعرية بعنوان نفسى ابقى ضابط ونال استحسان وإعجاب الحضور.



