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فن

بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا احتفلت بالذكرى 68 لثورة يوليو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن رعاية ثورة 23 يوليو للفكر أدى إلى ازدهار الثقافة ونتج عنه تفاعل مختلف ألوان الفنون مع أهدافها النبيلة التى أنبتت صورًا إبداعية خالدة عبرت عن جزء من ملامح المشروع الثورى القومى الطامح إلى التنمية والبناء.

وأضافت أنها نجحت فى تجسيد أحلام وطموحات شعب مصر من خلال مبادئها السامية التى حققت الاستقلال الوطنى ودعت إلى الحرية والمساواة ، وأكدت أن مصر كعادتها صاحبة السبق فى إعادة الروح للأنشطة الثقافية والفنية والتى تقام طبقا للإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى شهدتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو على مسرح النافورة وتضمنت مجموعة من المؤلفات الوطنية لعظماء الملحنين بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف حيث ألقى عدد من قصائده التى تخللت الفقرات، كما القى الطفل مازن علوان قصيدة شعرية بعنوان نفسى ابقى ضابط ونال استحسان وإعجاب الحضور. 

وكانت الاحتفالية قد بدأت بالسلام الوطني تلاه مجموعة من المشاهد الفيلمية الوثائقية لخطابات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعدد من الأحداث التى صاحبت ثورة يوليو ثم انطلق البرنامج الفنى الذى شمل سواعد من بلادى – حرية اراضينا اداهما كل من اشرف وليد ، احمد صبرى ، محمد شوقى ، وشدت رحاب مطاوع بـ حبايب مصر – فدائيون ، وقدم وليد حيدر حى على الفلاح – دقت ساعة العمل ، وتغنى محمد متولى بـ بلدى يا بلدى ، ثم تألقت النجمة ريهام عبد الحكيم بـ ثوار – مصر التى فى خاطرى – حبيت كتير – طوف وشوف  واختتمت الاحتفالية باغنية الله اكبر فوق كيد المعتدى .
بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا احتفلت بالذكرى 68 لثورة يوليو
بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا احتفلت بالذكرى 68 لثورة يوليو
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