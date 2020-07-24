جابر يستغيث من توقف معاش نجله من ذوى الاحتياجات الخاصة

استغاث المواطن جابرعبدالله نصر ، المقيم فى شارع خالد بن الوليد فيصل الطوابق بمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش نجله بالتضامن الاجتماعى ضمن فئة ذوى الاحتياجات الخاصة.





وقال فى رسالته : لقد تم إيقاف معاش التضامن الاجتماعي لنجلى الذى يعانى من شلل رباعي تيبسي مع اعاقة ذهنية "صرع" منذ يناير 2020 حتي الآن، وتم الرد بأن المعاش موقوف من الادارة التابع لها بقرار رقم 163 علما بان نجلى "خالد " ذهب إلي القومسيون الطبي بالجيزه بنائا علي موعد من لجنة الكشف الطبي .





وأضاف : بعد الانتهاء من القومسيون الطبي تم اعطائنا رقم استماره الكشف الطبي 18111965161وتم اصدار فيزا صرف معاش التضامن الاجتماعي بمبلغ 320 جنيه مصري وبعد 4 شهور قالوا ان الفيزا قد اوقفت لاستبدال المعاش من معاش تضامن اجتماعي إلي تكافل وكرامة وبعد اصدارها لم يحدث اى تغير توقفت مرة اخرى علما بأن الرقم القومى الخاص به هو 29308282100073 ورقم بطاقة التكافل هو5078100000848329.





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01129871518

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