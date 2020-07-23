أهم الأخبار: نهاية كورونا بغلق مبنى عزل بالفيوم.. تسجيل أكبر عدد يومي من المتعافين.. وتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة

نشر موقع صدى البلد الاخباري، العديد من الاخبار الهامة، علي مدار الساعات الماضية.

وجاءت الاخبار كالتالي:-

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تعافي آخر مجموعة من مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19)، وغلق مبنى العزل بشكشوك في محافظة الفيوم.





بشرى سارة .. مصر تسجل أكبر عدد يومي لـ متعافي كورونا

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 991 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.

منظمة الصحة: 15 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم نصفها في 3 بلدان

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم إن عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 15 مليون حالة، في الوقت الذي بلغ عدد حالات الوفاة 620 ألف حالة.

مرض تنفسي.. الصحة تحسم جدل انتقال كورونا من الأطعمة والمعلبات

قالت وزارة الصحة والسكان، انه من المستبعد جدا حدوث عدوى فيروس كورونا، من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية لأنه مرض تنفسي وطريق الانتقال الأساسي يكون من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب۔

الصحة تعلن إرشادات التغذية الصحية لمرضى القلب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرشادات التغذية الصحية لمرضى القلب.

وأوضحت الوزارة، ان تناول الخضروات مع كل وجبة رئيسية وتناول ثمرة فاكهة بين الوجبات لتحصل على الألياف الطبيعية اللازمة لتقليل الدهون والكوليسترول في الدم.

فرحة العيد.. تفاصيل صرف معاشات أغسطس "اعرف موعدك على حسب مرتبك"

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر اتاحة كافة المعاشات لشهر اغسطس في ماكينات الصراف الآلي والتي يزيد عددها علي 13 الف ماكينة اليوم الخميس 23 يوليو قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

السودان: تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة.. تفاصيل

قرر رئيس مجلس الوزراء السوداني، دكتور عبدالله حمدوك، تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، وزير الخارجية المكلف، مدير عام جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الإستخبارات العسكرية.

وقالت وكالة الانباء السودانية إن حمدوك أوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الإستراتيجية بجانب وضع الموجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الاسقاطات السالبة، إضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.

السيسي ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على الحل السياسي للأزمة الليبية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول بعض الملفات الاقليمية في مقدمتها تطورات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تزيد من تفاقم الاوضاع الامنية علي نحو يؤثر علي استقرار المنطقة بالكامل.

احتفالا بذكرى 23 يوليو.. هاشتاج السيسى يتصدر تويتر.. ومغردون: الرئيس صقر العرب

تصدر هاشتاج السيسى موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، حيث دشن رواد تويتر هاشتاج السيسى احتفالا بالذكرى السنوية لثورة 23 يوليو .

وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالى :#السيسي..تحية الى الرئيس السيسى صقر العرب..وتحية الى قواتنا المسلحة درع الامن والامان.

قال د.إسلام عنان خبير الأوبئة واقتصاديات الصحة إن مصر قد تعلن انتهاء موجة كورونا خلال سبتمبر وسيتم تسجيل صفر وفيات خلال تلك الفترة مع بقاء بعض الإصابات الطفيفة.

الرئيس العراقي يؤكد لسفير مصر موقف بلاده الثابت بالوقوف مع أشقائه في القضايا المصيرية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح موقف العراق الثابت بالوقوف مع اشقائه في جميع القضايا المصيرية.

وذكر بيان رئاسي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) أن صالح التقي اليوم الخميس في قصر بغداد، سفير مصر لدى العراق علاء موسى، الذي نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للعراق بدوام التقدم والازدهار.