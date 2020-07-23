خبير أوبئة يكشف سر تراجع الإصابات والوفيات بكورونا.. ومتى نصل إلى الصفر

قال د.إسلام عنان خبير الأوبئة واقتصاديات الصحة إن مصر قد تعلن انتهاء موجة كورونا خلال سبتمبر وسيتم تسجيل صفر وفيات خلال تلك الفترة مع بقاء بعض الإصابات الطفيفة.





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وقال عنان لـ صدى البلد إنه "لامس بنفسه توافر الأدوية وإرسالها لحالات العزل المنزلي، كما أصبح هناك أسرّة خالية فى مستشفيات العزل بالمحافظات، والمستشفيات الميدانية جاهزة للعزل لافتا بأن هذا هو معيار السيطرة وهو ما فعلته إيطاليا وأعلنت السيطرة على الفيروس عندما استطاعوا توفير سرير لكل إصابة وليس عندما قلت الإصابات.

وأوضح اقرأ أيضا | مرض تنفسي.. الصحة تحسم جدل انتقال كورونا من الأطعمة والمعلبات





وأكد عنان أن صفر وفيات أدق من صفر إصابات، وتراجع الإصابات والوفيات بسبب الجاهزية الصحية.





واتفق الخبير مع تصريحات د.عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية بنجاح مصر فى السيطرة على فيروس كورونا، لافتا أن السيطرة على الوباء تقاس بجاهزية النظام الصحي من حيث عدد أسرة الرعاية المركزة وجاهزية الأدوية.





وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء فى آخر 24 ساعة.





وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلي أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة فى جمهورية مصر العربية فى شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر" صفر" حالات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و 4480 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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