وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية المنيرة بالخارجة

افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية المنيرة بمركز الخارجة، وذلك في مستهل جولتهما الميدانية، في إطار تكامل جهود وزارة الأوقاف والمحافظة نحو التوسع في إعمار المساجد والارتقاء بمنظومة رسالتها الدينية والدعوية، يرافقهما السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وفضيلة الشيخ رمضان يوسف، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ووفد وزارة الأوقاف، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واستمع الوزير والوفد المرافق إلى شرح تفصيلي لمكونات المسجد وأعمال التنفيذ والتي نُفذت بتكلفة إجمالية بلغت ٤.٤ مليون جنيه، شملت إنشاء صحن المسجد على مساحة ٣٨٠م2 ومصلى للسيدات ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم وساحة ودورات مياه.

وعقب الافتتاح، أكد الوزير والمحافظ أهمية مواصلة جهود التوسع في إنشاء المساجد وتطويرها ورفع كفاءتها وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع الاهتمام بتكامل مكوناتها الخدمية والدعوية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لإقامة الشعائر وممارسة الأنشطة الدينية والتوعوية، ويعزز دور المساجد في خدمة المواطنين ودعم الوعي الديني المستنير.