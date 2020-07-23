الصحة تعلن إرشادات التغذية الصحية لمرضى القلب

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن إرشادات التغذية الصحية لمرضى القلب.





وأوضحت الوزارة، الإرشادات كالتالي:-





تناول الخضروات مع كل وجبة رئيسية وتناول ثمرة فاكهة بين الوجبات لتحصل على الألياف الطبيعية اللازمة لتقليل الدهون والكوليسترول في الدم.





زيت الزيتون، والزيت الحار، وزيت الذرة وزيت عباد الشمس كلها زيوت صحية ولكن يجب استخدامه بحرص حتى لا تسبب زيادة الوزن والسمنة.

يجب على مرضى القلب تجنب جميع الأطعمة المقلية والجاهزة كذلك يجب التخلص من الدهون الموجودة حول اللحوم وجلد الدواجن.





الدهون المتحورة والناتجة عن الزيوت المهدرجة مثل السمن النباتي أو الصناعي والكثير من المخبوزات والحلويات وخاصة المغلفة تسبب ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين، لذلك احرص على تجنبها وراجع مكونات المخبوزات والحلويات، ولجنا تلك التي تحتوي على زيوت مهدرجة.