سلاف فواخرجي تروج لمسلسلها الجديد شارع شيكاغو

لما اللي ورا الكاميرا بيكون جميل وحقيقي ... بيطلع بالكاميرا احلى والعيون بتكون أصدق ... وشو حلو نطلع من العمل برفقة واخوة حقيقيين ، مو دائما بتصير ... كنت أول مرة بجتمع معكم بالشغل وبالحياة ، وفرحت وكسبت بهالشي ... وان شاءالله مو آخر مرة ... نظلي ، مهيار ، و وسيم ❤️❤️❤️ جورجيت ، مراد ، حسني ، ميرامار ... انتظرونا بعد تلت ايام ❤️❤️❤️ بمسلسل #شارع_شيكاغو على #osn #مهيار_خضور #نظلي_الرواس #وسيم_الرحبي @nazli_rawas @waseemalrahbi @mehyar_official وأنا #سلاف_فواخرجي #محمد_عبدالعزيز #قبنض_للإنتاج_الفني #تطبيق_وياك @z5weyyak @kabandmedia @osn