سلاف فواخرجي تروج لمسلسلها الجديد شارع شيكاغو

أعلنت الفنانة سلاف فواخرجي ، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن موعد عرض مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، عبر فضائية "osn".





ونشرت سلاف فواخرجي صور من كواليس المسلسل وعلقت قائلة "لما اللي ورا الكاميرا بيكون جميل وحقيقي ... بيطلع بالكاميرا احلى والعيون بتكون أصدق ...وشو حلو نطلع من العمل برفقة واخوة حقيقيين ، مو دائما بتصير ...كنت أول مرة بجتمع معكم بالشغل وبالحياة ، وفرحت وكسبت بهالشي ... وان شاءالله مو آخر مرة ...

نظلي ، مهيار ، و وسيم ❤️❤️❤️

جورجيت ، مراد ، حسني ، ميرامار ...

انتظرونا بعد تلت ايام ❤️❤️❤️

بمسلسل #شارع_شيكاغو "





وتجسد سلاف في المسلسل شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.





مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.





وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.



