شاهد .. بسبب الخمور تهشم 5 سيارات في حادث تصادم بمنزل كوبري المعرض بطنطا ..صور

شهد منزل كوبري المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم بتهشم مايقرب ٥ سيارات بحادث تصادم بمنزل الكوبري العلوي بطنطا ، ما تسبب توقف حركة المرور اعلي الكوبري و بالشارع، قبل أن تنتقل قوات إدارة المرور ويتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور مرة أخرى.





اقرا ايضا : وكيل الصحة بالغربية: غلق صيدلية لتصنيعها أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر





كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم اسفل الكوبري العلوي بطنطا





كما باشرت القيادات الامنيه دورها بانتقالها إلى مكان الحادث وتبين تهشم 5 سيارات نتيجة التصادم بسبب نزول احد سيارات من كوبري المعرض باتجاه شارع البحر أدى إلى تصادم 4 سيارات اخري.





كما تم العثور علي زجاجات الخمره داخل السياره المتسببة في الحادث كما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور مرة أخرى حفاظا على صالح المواطنين