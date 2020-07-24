أغربها الارتجاج على الطريق.. تعرف على أعطال سيارة تويوتا

تعاني سيارة تويوتا من اعطال كثير لا يعلم عنها السائق شيئا مما يشكل خطأ محتمل في نظام السيارة وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" بعض الأعطال التي من الممكن يعاني منها السائق .
نظام الفرامل بلون أحمر يشير هذا الضوء إلى تعطل نظام الفرامل مما يؤدي إلى وقوع حادث لذلك يجب فحص السيارة على الفور لتجنب المخاطر والحوادث .
ارتفاع درجة حرارة سائل تبريد المحرك وتشير هذه العلامة إلى أن المحرك يسخن بشكل مفرط ويوجد خطر محتمل من تلف السيارة جراء ذلك
ظهور اللون الأصفر على نظام الفرامل للإنغلاق ABS ينبغي على سائق السيارة التوجه إلى توكيل السيارة على الفور وفحصها
يشير ضوء التحذير لدفع رباعي بلون أصفر إلى أن نظام الدفع الرباعي لتسلق التلال المنحدرة والقيادة على الطرق الوعرة تكون بوضعية منخفضة السرعة، ويجب مراجعة أقرب وكيل محلي لتويوتا.
يمكن لقائد السيارة ان يلاحظ ظهور اللون الأحمر عند اكتشاف خطأ في نظام التوجيه في عجلة القيادة الذي يجعل من السيارة صعبة المناورة.
نظام الفرامل بلون أحمر يشير هذا الضوء إلى تعطل نظام الفرامل مما يؤدي إلى وقوع حادث لذلك يجب فحص السيارة على الفور لتجنب المخاطر والحوادث .
ارتفاع درجة حرارة سائل تبريد المحرك وتشير هذه العلامة إلى أن المحرك يسخن بشكل مفرط ويوجد خطر محتمل من تلف السيارة جراء ذلك
ظهور اللون الأصفر على نظام الفرامل للإنغلاق ABS ينبغي على سائق السيارة التوجه إلى توكيل السيارة على الفور وفحصها
يشير ضوء التحذير لدفع رباعي بلون أصفر إلى أن نظام الدفع الرباعي لتسلق التلال المنحدرة والقيادة على الطرق الوعرة تكون بوضعية منخفضة السرعة، ويجب مراجعة أقرب وكيل محلي لتويوتا.
يمكن لقائد السيارة ان يلاحظ ظهور اللون الأحمر عند اكتشاف خطأ في نظام التوجيه في عجلة القيادة الذي يجعل من السيارة صعبة المناورة.
ستجد خروج رائحة الوقود بشكل كبير بسبب وجود تسريب في أنابيب خزان الوقود ويجب فحص عاد السيارة للتأكد من عدم تعرضها للتلف أو الثقب.
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