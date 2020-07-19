من ضمنها تويوتا ياريس.. أفضل السيارات للمبتدئين

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تعتبر تعتبر مازدا 3 سيارة ممتعة في القيادة بفضل أدائها الجذاب وتصميمها الراقي، وتأتي نوعين سيدان وهاتشباك، تحتوي هذه السيارة على محرك 4 اسطوانات سعته 2.5 لتر بقوة 186 حصانًا و186 رطلًا من عزم الدوران مع ناقل حركة أوتوماتيكي ب6 سرعات سلس وسريع الاستجابة كما تستهلك حوالي 8.71 لتر لكل 100كم في المدينة و6.53 لتر لكل 100كم في الطرق الخارجية.





أما أما هيونداي أيونيك 2020 فهي سيارة جيدة ضمن فئة السيارات الهجنية والكهربائية وتتسع لـ 5 أشخاص تحتوي هيونداي أيونيك 2020 على محرك 4 اسطوانات سعته 1.6 لتر ومحرك كهربائية ينتجان قوة قدرها 139 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض ب6 سرعات كما تأتي أيضًا بمحرك كهربائي بقوة 134 حصانًا بناقل حركة بسرعة واحدة، وتستهلك حوالي 4.13 لتر لكل 100كم في المدينة و3.99 لتر لكل 100كم في الطرق الخارجية.





تأتي تأتي تويوتا تاكوما 2020 من أفضل سيارات السيدان والمفضلة للمبتدئين تحتوي هذه السيارة على محرك 4 اسطوانات بقوة 159 حصانًا كما يتوفر محرك V8 بقوة 278 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي ب6 سرعات كما تستهلك حوالي 11.76 لتر لكل 100كم في المدينة و10.23 لتر لكل 100كم في الطرق الخارجية.



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سنجد أيضا أن تويوتا ياريس 2020 سيدان صغيرة وتتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود مما يجعلها أفضل سيارة للمبتدئين تتميز السيارة بشاشة لمس قياسها 7 إنش وراديو قمر صناعي ونظام ملاحة و6 سماعات والتحكم التلقائي في درجات الحرارة. يتضمن نظام الأمان النشط القياسي في تويوتا ياريس 2020 كاميرا الرؤية الخلفية والتحذير من الاصطدام الأمامي ونظام المكابح التلقائية للحالات الطارئة والتحكم الديناميكي بالثبات والجر ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتستهلك حوالي 7.35 لتر لكل 100كم في المدينة و5.88 لتر لكل 100كم في الطرق الخارجية.



