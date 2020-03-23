مازاد تنضم إلى سيارات لعبة Gran Turismo

كشفت الشركة اليابانية العريقة مازدا النسخة الجديدة من اللعبة الإلكترونية الشهيرة الإلكترونية الشهيرة "Gran Turismo" التي تستعد للانطلاق في أسواق الألعاب الإلكترونية العالمية.

وأكدت الشركة اليابانية عن سيارة التي تمثل مازدا وهي طراز فيجن RX GT3 كونسبت، وستظهر رسمي في نسخة اللعبة المقرر لها العام الجاري 2020، وسيتم تداولها من خلال موقع شركة يوم 25 من شهر مايو المقبل.

كما نشرت مازدا بعض الصور الترويجية للطراز المشارك رسميًا في أحداث لعبة "Gran Turismo" التي تأتي ضمن اتفاقية تعاون بين مازدا وشركة "بوليفوني ديجيتال" القائمة على تطوير اللعبة الشهيرة.

وأكدت مازدا أن هناك المزيد من التعاون مع الجانب الياباني لمشاركة جميع الطرازات المستقبلية في النسخ المقبلة من لعبة "Gran Turismo" .

يذكر أن طراز فيجن RX GT3 كونسبت ظهر لأول مرة من خلال منصة الشركة اليابانية أثناء فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات في نسخته لعام 2015، وظهرت السيارة فيجن RX GT3 كونسبت في حينها بمحرك مذهل يستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 562 حصان كاملة .