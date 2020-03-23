5 طرق اتبعها لتجنب الشعور بالغثيان عند القراءة أثناء ركوب السيارة

نواجه في بعض الأحيان الشعور بالغثيان أثناء القراءة داخل السيارة والسبب هي العين أثناء القراءة ترسل إشارات للدماغ تفيد أنك في وضعٍ ثابت وهذا يتعارض مع الإشارات التي ترسلها أذناك الداخليتان، وعضلاتك ومفاصلك.. وفيما يلي نرصد كيفية تجنب الشعور بالغثيان عند القراءة أثناء ركوب السيارة.









1- اترك القراءة كل بضع ثوانٍ تأمل الأفق أثناء قيامك بذلك يساعد التركيز على كائنٍ مستقر في الأفق أو النظر عبر النافذة جسمك على مواكبة الإشارات البصرية للحركة، مع الإشارات الجسدية كالاهتزازات.









2- قلل إحساسك المادي بالحركة أثناء القراءة، هذا يساعد على تقليل عدم التطابق بين ما يرسله جسمك وعيناك لعقلك.









3- اجلس في جزء أكثر استقرارًا من السيارة، فالمقعد الخلفي بشكل عام أكثر اهتزازًا من الأمامي، لذلك قد يكون من الأفضل أن تجلس بجانب السائق في المقعد الأمامي.









4- افتح النافذة سيساعد الهواء النقي الذي يهب على وجهكك وأنت تقرأ في الحد من الغثيان، ويمنعك من الشعور بالحر.





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5- استرخِ ولا تشعر بالقلق إذا بدأت في الشعور بالغثيان، مما سيزيد القلق الأمر سوءًا، لذا اترك القراءة قليلًا بدلًا من ذلك وركز على الاسترخاء.