AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، الجمعة، الموافق 24 يوليو ٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

كما أهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو مسافر بالقطار.. أربعة خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار .. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار .. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

السكة الحديد تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

المركزية للمصايف بالإسكندرية تكشف سبب غرق 4 من عائلة واحدة بشاطئ الصفا بالعجمى

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور

قبل جلسة مكافحة الاحتكار.. آبل تدافع عن سياسة متجر تطبيقاتها بدراسة جديدة

الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار.. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

العثور على رفات 28 ضابطا سودانيا نفذوا محاولة انقلاب ضد البشير

حلم آخر الضباط الأحرار يتحقق... صدى البلد داخل مستشفى الأورام في القليوبية.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو

بعد وفاء سنين.. كلب ينهش جسد طفلة مربيه حتى الموت

شاهد.. تعذيب عجوز مشرد على يد شابين بلا رحمة| فيديو