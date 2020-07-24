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برلمان

تطبيق الحد الأدنى وحافز الإثابة.. برلماني يطالب بتنفيذ مطالب عمال نقل الدلتا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:09 م
إضراب عمال نقل
إضراب عمال نقل
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أحمد أيمن
قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء، وزير المالية ووزير قطاع الأعمال، بشأن أزمة عمال شركة شرق وغرب ووسط الدلتا للسياحة (نقل بري) التابعة لقطاع الأعمال، وذلك بعد إضرابهم لليوم الخامس على التوالي، مطالبين بحقوقهم المالية.
  
وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مطالب العمال تتمثل في تطبيق الحد الأدنى وفقا للدرجات الوظيفية الخاصة بكل عامل، تطبيق حافظ الإثابة، ضمهم لمظلة التأمين الصحي، تجديد رخصهم المنتهية، فضلا عن صرف مكافأة الإيراد المتأخرة لأكثر من عام، كما طالب العمال بنقل تبعية الشركة من وزارة قطاع الأعمال إلى وزارة النقل.

وأردف النائب أن هناك العديد من العاملين بالشركة يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، منهم عامل يتقاضى 1218 جنيه شهريا، مع العلم أنه يعمل في الشركة منذ 12 عاما، مؤكدا أن أزمة العمال مستمرة منذ 5 أعوام، لكنها زادت مؤخرا بسبب عدم صرف مكافأة الإيراد للعاملين.

وطالب بضرورة بحث مطالب العمال وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لإنها إضربهم الذي يكلف الشركة خسائر فوق خسائرها، حيث لم تحقق أي إيراد منذ بدأ الإضراب قبل 4 أيام، كما طالب بتثبيت العمال الغير مُعينين بالشركة.
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