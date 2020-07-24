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أخبار العالم

مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:18 م
طائرة استطلاع أمريكية
طائرة استطلاع أمريكية
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ا ش ا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ عن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية خلال تحليقها على مقربة مباشرة من حدود البلاد فوق مياه البحر الأسود.

وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزراة الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن الوسائل الروسية الخاصة بالسيطرة على المجال الجوي فوق المياه الدولية في البحر الأسود رصدت اليوم الجمعة هدفا جويا يقترب من حدود البلاد، وأن مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-27" اقلعت لاعتراض هذا الهدف واقتربت منه لمسافة آمنة، ليتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوينج بيه-8 أي بوسيدون".

وأوضح المركز أن الطائرة الأمريكية قامت بالدوران وابتعدت عن الحدود، ثم عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها، مشيرا إلي أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع قواعد الملاحة الدولية.

كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يومي الأربعاء والخميس الماضيين عن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية من هذا الطراز قرب حدود البلاد فوق البحر الأسود.
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