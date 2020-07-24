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ثقافة

الأعلى للثقافة يناقش مرور ٦٨ عاما على ثورة ٢٣ يوليو.. الأحد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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طارق موسى

 ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة : (٦٨ عاما على ثورة ٢٣ يوليو )، والتي تنظمها لجنة التاريخ بالمجلس برئاسة الدكتور جمال شقرة مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

وتأتي الندوة في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى ثورة ٢٣ يوليو١٩٥٢، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاحد الموافق 26 يوليو الحالي بقاعة المجلس. 

ويدير الندوة الدكتور خلف الميري، ويشارك بها عدد من المتخصصين؛ من بينهم: الدكتور أحمد زكريا الشلق: متحدثا حول(ثورة يوليو والحياة البرلمانية في سنواتها الأولى)، والدكتور عاصم الدسوقى؛ متحدثا حول (أحوال مصر العامة قبل الثورة لتفسير قيام الثورة، والدكتور أحمد الشربينى؛ متحدثا حول(ثورة يوليو والمسألة الاجتماعية المصرية، والدكتور جمال شقرة: بمداخلة حول: مقدمات ثورة ٢٣ يوليو وتشكيل تنظيم الضباط الأحرار، والدكتور خلف الميرى: متحدثا حول ثورة يوليو والاتجاه شرقا. 

وتعقد الندوة بقاعة المجلس ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة، على أن يتم عرض الندوة بعد عقدها على صفحات التواصل وقناة المجلس على اليوتيوب. 


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الأعلى للثقافة يناقش مرور ٦٨ عاما على ثورة ٢٣ يوليو

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