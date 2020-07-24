الحرية المصرى يبحث تنظيم حملة لدعم مرشحي القائمة الوطنية فى انتخابات الشيوخ

قال أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي لحزب الحرية المصري، إن الحزب يدرس حاليا بالتنسيق مع أمناء الحزب بالمحافظات لإعداد حملة لدعم مرشحي القائمة الوطنية فى انتخابات الشيوخ تزامنا مع بدء الحملة الانتخابية، مضيفا أنه سيتم أيضا إطلاق حملة توعية للمشاركة السياسية للمواطنين بشكل يثري الحياة السياسية فى مصر، وخاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.





وأضاف إدريس، أنه سيتم إطلاق برنامج تدريبي للكوادر من مرشحين الانتخابات، وكذلك للمقبلين للترشح فى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، مشيرا إلي أن جميع مقرات الحزب والذى تعدى لما يقرب ٥٠٠ مقر على مستوي الجمهورية، ستكون مقرا للحملات الانتخابية للقائمة الوطنية.





وأشار إلى أن الحزب لديه العديد من الكوادر السياسية المؤهلة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويسعى للمشاركة بصورة قوية وفعالة بالتنسيق مع القوى السياسية التى تتوافق فكريا وايديولوجيا مع حزب الحرية المصري.



