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توك شو

نهلة عبد العزيز: بخاف أشوف أي برنامج ليا على التليفزيون.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 02:47 ص
الإعلامية نهلة عبد
الإعلامية نهلة عبد العزيز
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اسراء صبري
قالت الإعلامية نهلة عبد العزيز، إنها لا تشاهد برامجها على التليفزيون متابعة: " انا اخر واحدة تتفرج على برامجها على التليفزيون..انا بخاف جدا.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"،: "بخاف من حكمي على نفسي.. لما كنت بخلص تصوير وأروح كنت بفضل ألوم نفسي".

وواصلت قائلة، "برنامج نجوم على العرش كان من النوع الجديد، وخاصة أننا كنا بنروح للفنانين بيوتهم، متابعة: كان الموضوع بالنسبة لينا وللنجوم لطيف جدا".

وأضافت، انتقلنا من القناة الثالثة إلى الأولى في التسعينات، إحنا 3 أو4 مذيعات في الأولى.
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