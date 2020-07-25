ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى 204964 حالة والوفيات 9118

أكد معهد روبرت كوخ في ألمانيا، اليوم السبت، أن سلطات الصحة أكدت 781 حالة اصابة جديدة بـ فيروس كورونا كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ويبلغ العدد الإجمالي 204964 حالة.
وارتفع عدد وفيات كورونا إلى 9118 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، وقد تعافى حوالي 189800 شخص منذ بداية تفشي المرض.
وفي اليوم السابق، أكدت البلاد 815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة.
وتجاوزت حصيلة الوفيات العالمية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 638 ألفًا ؛ تم الكشف عن أكثر من 15.6 مليون حالة إصابة ، وتعافى أكثر من 8.9 مليون من هؤلاء المرضى ، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز في ماريلاند ، التي تتعقب وتجميع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.
وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير الوضع اليومي الذي أصدرته يوم الجمعة إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت ارتفاعا تاما في عدد حالات الإصابة التراكمية في العالم بارتفاع قياسي بلغ 284196 حالة، ما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى أكثر من 15.2 مليون حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الحالات في العالم، مع 4084551، بما في ذلك 144954 حالة وفاة و 1233269 حالة تعافي.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة يوم الجمعة عن خطط لتقديم ما يصل إلى 30 مليون شخص في إنجلترا لقاح مجاني ضد الإنفلونزا وسط مخاوف من أن يتزامن موسم الأنفلونزا السنوي مع زيادة حالات الإصابة بـ كوفيد 19.