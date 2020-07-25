ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى 204964 حالة والوفيات 9118

أكد معهد روبرت كوخ في ألمانيا، اليوم السبت، أن سلطات الصحة أكدت 781 حالة اصابة جديدة بـ فيروس كورونا كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ويبلغ العدد الإجمالي 204964 حالة.





وارتفع عدد وفيات كورونا إلى 9118 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، وقد تعافى حوالي 189800 شخص منذ بداية تفشي المرض.





وفي اليوم السابق، أكدت البلاد 815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة.



