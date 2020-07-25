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رياضة

باللون الأبيض.. بايرن ميونخ يعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

السبت 25/يوليه/2020 - 11:15 ص
قميص بايرن ميونخ
قميص بايرن ميونخ الاحتياطي للموسم المقبل
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محمد السعيد
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عن قميصه الاحتياطي الذي سيخوض به بعض مباريات الموسم الجديد 2020 - 2021.

ونشر بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورا للاعبيه بـ القميص الأبيض الاحتياطي، الذي سيخوض به الفريق بعض مباريات الموسم المقبل، وكتب "قميص البايرن الاحتياطي لموسم 2020 - 2020، شياكة!".

وتوج فريق بايرن ميونخ هذا الموسم ببطولتي الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

ويستعد فريق بايرن ميونخ حاليا لمواجهة تشيلسي، المقرر لها 8 أغسطس المقبل على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بايرن ميونخ على تشيلسي بنتيجة 3 - 0، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج " معقل البلوز"، في شهر فبراير الماضي.


باللون الأبيض.. بايرن ميونخ يعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور
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