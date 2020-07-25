مصرع طفل وطفلة في حادثين منفصلين بسوهاج





تم نقل الجثتين للمستشفيات القريبة، وتم اخطار النيابة العامة، وصرحت بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول "أسماء.خ.م" وتقيم دائرة مكركز المراغة "جثة هامدة" إدعاء غرق.





وبسؤال والدتها "دعاء.ا.م" 30 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلتها أمام المنزل سقطت بمجري مياه مجاور للمنزل مما أدي لغرقها ووفاتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.





كما ورد بلاغ يفيد بأنه أثناء رجوع سيارة ربع نقل قيادة "أحمد.ش.ق" 37 عاما سائق للخلف إصطدم بنجل شقيقته "محمد.ص.ا" 3 سنوات اثناء لهوه أمام منزله بدائرة مركز طهطا مما نتج عنه وفاته.





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدي إلي نزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.





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