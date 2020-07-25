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تعليم

جامعة حلوان تناقش سبل تقويم أداء العاملين فى ورشة عمل لوحدة جودة النظم الإدارية

السبت 25/يوليه/2020 - 12:47 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
في ظل الاهتمام الدائم والمستمر بالعاملين وتحسين جودة أدائهم الوظيفى عقدت وحدة جودة النظم الإدارية بـجامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة ورشة عمل أون لاين لمناقشة سُبل (تقويم أداء العاملين) عبر برنامج زووم.

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تضمنت ورشة العمل طرق تقويم أداء العاملين وأهميته داخل كل مؤسسة من أجل معرفة مستوى كل موظف وطبيعة أدائه وإنجازه للعمل، وذلك من خلال مجموعة من المعايير من أجل تحقيق أهداف العمل بهدف الوصول إلى تحقيق أعلى معايير الجودة لتطوير المؤسسة. 

وناقشت ورشة العمل أهمية تقويم أداء العاملين والعوامل المؤثرة في تقويم الأداء وأهداف وطرق التقويم. 

وأوصت ورشة العمل بضرورة تطبيق نموذج تقويم أداء العاملين فعلياعلى أرض الواقع وموافاة الوحدة بنتائج هذه التقييمات، كمؤشرات لقياس أداء العاملين بالنظام الإداري بالجامعة.

عُقدت الورشة بحضور كل من ا. حاتم حمدي أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومديرين العموم لكل من الوحدات والصناديق، والإدارة العامة للمكتبات والإدارة العامة للحسابات والموازنة، والإدارة العامة لمركز المعلومات، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ومركز الحساب العلمي، والإدارة العامة لشئون التعليم الطلاب، والادارة العامة للمدن، الإدارة العامة لشئون الأفراد، الإدارة العامة للعلاقات الثقافية، مدير إدارة التخطيط، مدير إدارة الإحصاءات المركزية، ومدير مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا. 

وقام بإعداد وتنظيم وتقديم ورشة العمل فريق وحدة جودة النظم الإدارية د. وسام درويش مدير الوحدة وا. مي فريد وا. ايفلين عماد وا.اشواق مرجان.
جامعة حلوان تناقش سبل تقويم أداء العاملين فى ورشة عمل لوحدة جودة النظم الإدارية
جامعة حلوان تناقش سبل تقويم أداء العاملين فى ورشة عمل لوحدة جودة النظم الإدارية
جامعة حلوان تناقش سبل تقويم أداء العاملين فى ورشة عمل لوحدة جودة النظم الإدارية
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