جامعة حلوان تعلن عن خطوات التسجيل بـ اختبارات القدرات 2020-2021

أعلنت جامعة حلوان عن التعليمات الارشادية للطلاب المرشحين لأداء امتحانات القدرات بالكليات، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف وحدة الدعم الإلكتروني.

ويتعين على كل طالب الدخول على موقع التنسيق والتسجيل فى الاختبارات التى يرغب بها من خلال الرابط التالى:





وتشمل مراحل أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الالكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالى:





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ويجب على الطالب الضغط على تسجيل الدخول عبر الموقع السابق باستخدام الرقم القومى الخاص به ثم يضغط على زر عرض البيانات، وتظهر بيانات الطالب للحصول على كود الدفع الخاص بكل اختبار، وبعدها يتعين على الطالب سداد رسوم كل اختبار من خلال أحد منافذ سداد الرسوم بكود الدفع وهى (امان - مصارى بى - ايجى باى - ممكن - سداد - سمارت - وقتى - البريد المصرى)، مع العلم بأن الحركة تتم بمسمى سداد رسوم الجامعات - جامعة حلوان.





وبعد إتمام عملية سداد رسوم الاختبار يدخل الطالب على الموقع السابق لمعرفة موعد أداء اختبار القدرات بالكلية باليوم والساعة، ثم تأتي المرحلة النهائية بعد أداء الاختبار بالدخول على الموقع السابق لمعرفة نتيجة اختبار القدرات، حيث تقوم وحدة الدعم الإلكترونى بالجامعة برفع النتائج الى موقع مكتب التنسيق مساء كل يوم.







