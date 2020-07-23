عميد تربية موسيقية حلوان : إلغاء الأسئلة النظرية في اختبارات القدرات

تنطلق خلال ايام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020 ، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .





من المقرر تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020، تيسيرًا على الطلاب .









وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات .









وقد صرح الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان لـ صدى البلد بشأن اختبارات القدرات بالكلية انه تم الغاء الاسئلة النظرية من الاختبارات ، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا .





وقد أوضح الدكتور كرم ملاك انه بالنسبة لمصروفات اختبارات القدرات للتقدم لكلية التربية الموسيقية هذا العام فهى ٤٠٠ جنيه فقط .









واضاف كرم ملاك انه يتم تسديد المصروفات الكترونيا دون الحاجة للذهاب للجامعة وذالك عن طريق فورى و مصارى و الخدمات البنكية و غيرها .









كما اشار الى ان الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا و للحفاظ على سلامة الطلاب و العاملين .







