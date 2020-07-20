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تعليم

الأعلى للجامعات يجتمع غدا لتحديد قواعد قبول الطلاب بتنسيق 2020

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:06 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد اجتماع المجلس الأعلى  للجامعات اجتماع صباح غد الثلاثاء والذي سيتناول آليات إجراء اختبارات القدرات في الجامعات لكليات الإعلام والتربية الرياضية والاقتصاد المنزلي والتربية النوعية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية موضحا أن الامتحانات ستستمر لمدة اسبوعين ضمن تنسيق 2020.



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وأضاف المصدر لـ صدى البلد، أنه سيتم ايضا مناقشة آليات وقواعد التنسيق والإجراءات الاحترازية والإعداد المقرر قبولها في الكليات، والذي سينطلق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وانتهاء اختبارات القدرات التي ستعقد بعد عيد الاضحى.

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس، حيث يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).




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