البحث العلمي تمد فترة التقديم لمنحة علماء الجيل القادم

اكدت أكاديمية البحث العلمي أنه بناء علي رغبة المتقدمين لمنحة علماء الجيل القادم ، ورغبة من الأكاديمية في تعزيز مستوى التقدم العلمي للباحثين، وحرصًا على رفع معدلات التنافسية فيما بينهم ،فقد تقرر مد فترة التقدم للمنحة حتي يوم السبت ٨ اغسطس ٢٠٢٠ .وكانت أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن الدورة السابعة الاستثنائية من البرنامج لعام٢٠٢٠ ، والتى أطلق عليها دفعة الأستاذ الدكتور " فاروق الباز"،علي أن تكون المنح فى مجالات الزراعة والبيوتكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والمياة والغذاء والبيئة وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلوم الاجتماعية والانسانية والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرالى وإنترنت الأشياء والاستثمار والتسويق التكنولوجى، وسيتم تنفيذ المنح فى ديوان عام الأكاديمية بالقصر العينى والمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الأقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والاعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات.شروط التقدم:أن يكون المتقدم مصرى الجنسية- أن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات المصرية ويكون قد حصل على درجة البكالوريوس من أحد الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وبحد أدنى جيد جدًا.- أن لا يكون منتفعًا بمنحة أو بعثة دراسية من أية جهة أخرى.

اقرا ايضا : بعد اختياره في اللجنة الدولية لفيروس كورونا.. سامح سرور: العالم يثق في علماء مصر وسنواجه أزماتنا بالعلم





- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.- اجتياز اختبار "TOEFL" بدرجة لا تقل عن (430) من الاميديست أو اختبار IELTS” بدرجة لا تقل عن 5.5 من المركز الثقافي البريطاني كشرط أساسى للقبول.- أداء الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو مؤجل ( بالنسبة للذكور ).- المفاضلة بين المتقدمين تتم علي حسب التقدير التراكمي وفي حالة التساوي سوف تتم المفاضلة في ذات المجال على حسب الخبرة العملية في المجال المطلوب دراسته ، إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على دورات تدريبية فى مجال التخصص.

اقرا ايضا : جامعة حلوان: انطلاق فعاليات مؤتمر كلية التربية الرياضية "آفاق التنمية والتطوير

- المنحة ليست تعيين أو التزام من الأكاديمية أو الدولة بالتعيين ولاتشمل تكاليف المعيشة أو الانتقالات للطالب من محل إقامته إلى محل تنفيذ المنحة.- يلتزم المتقدم بالتفرغ للمنحة.المستندات المطلوبة:السيرة الذاتية مرفق به صورة شخصية حديثة.صورة من شهادة الليسانس أو البكالوريوس التفصيلية (المعدل التراكمى لا يقل عن 75٪ جيد جدا)شهادة سارية لاجتياز اختبار "TOEFL" بدرجة لا تقل عن (430) أو اختبار " IELTS” لا تقل عن 5.5خطاب توصية من أحد الأساتذة المشرفين في المجال موضحًا به معرفة الاستاذ بالطالب والموضوع المقترح للتسجيل للماجستير فى أحد المجالات المعلن عنها وموافقته على الإشراف على الطالب ضمن فريق إشراف طبقًا للوائح والضوابط.الــمـزايـــــا:مكافأة شهرية 2000 جنيه طول مدة المنحة (30شهرًا)مساهمة في نفقات البحث بمبلغ 36 ألف جنيةمساهمة في حضور ورش عمل ومؤتمرات محلية ودولية للطلبة المتميزينإمكانية البحث في جميع المجالات المتاحة على موقع الأكاديمية مجانًاويتم التقدم من خلال الموقع الإلكترونى للأكاديمية: