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تعليم

فنون جميلة حلوان: نتوقع استقبال 1000 طالب يوميا باختبارات القدرات

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:59 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تنطلق خلال ايام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2020، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة . 

ومن المقرر تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020، تيسيرًا على الطلاب . 


وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات . 


وقال الدكتور احمد فؤد هنو عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك انه بالنسبة للاعداد المتوقع استقبالها يوميا بأختبارات القدرات والعدد الذي تستطيع الجامعة استقباله فان الجامعة على استعداد لاستقبال 1000 طالب يوميا لتأدية اختبارات القدرات يوميا . 

واشار الى انه سيتم تقسيم اختبارات القدرات الى فترتين صباحة وأخرى مسائية لتقليل عدد الطلاب وللحفاظ على سلامتهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد.


جدير بالذكر انه يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg 
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