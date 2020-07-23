فنون جميلة حلوان: نتوقع استقبال 1000 طالب يوميا باختبارات القدرات

تنطلق خلال ايام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2020، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .





ومن المقرر تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020، تيسيرًا على الطلاب .







