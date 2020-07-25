محافظ بني سويف يطمئن على سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في يومها الأول

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير الامتحان التحريري للدور الأول للدبلومات الفنية (3 سنوات و5 سنوات)، والتي انطلقت "اليوم "بمادة اللغة العربية وتستمر حتى 13 أغسطس القادم في ظل إجراءات مكثفة نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي سبقتها الامتحانات العملية والمعملية على مدار 17 يوما والتي كانت قد بدأت يوم 27 يونيو الماضى واختتمت 20 الشهر الجاري، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامنتحانات 25 ألف طالبًا وطالبة موزعين على 115 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة الأستاذة سهام يوسف، التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات ببعض المدارس الفنية بمدينة بني سويف، ورافقها خلالها معتز حسن مدير الإدارة التعليمية ببني سويف، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للجان ، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.





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حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على مقرات اللجان بالإدارات التعليمية السبع، والتشديد على تطبيق كل الإجراءات القانونية ضد أي حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها، مشيرا إلى تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة والتشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات،والمتابعة على مدار الساعة للجان، وآلية التواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.





فيما أوضحت سهام يوسف وكيلة الوزارة أنه خلال تفقدها لعدد من اللجان، تم التأكد من تطبيق الإجراءات التى أقرتها الوزارة خلال اجتماع "الفيديوكونفرانس" للدكتور محمد مجاهد نائب الوزير مع مديري التعليم الفني ومسؤولي قطاع التعليم الفني ورؤساء لجان الإدارة، والتي تضمنت التشديد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية ، وواقيات للوجه والأحذية، وتوافر كميات كافية من المطهرات لكل طالب، علاوة على توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل، فضلا عن التأكيد على عدم حمل الطلاب للتليفونات المحمولة نهائيًا أثناء تأدية الامتحان.





كما أشارت "يوسف" إلى أنه سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان التربية الدينية للطلاب عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة العربية "اليوم السبت" للإجابة على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، وتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء القادم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزارة وموافقتها على أداء طلاب الدبلومات الفنية لامتحان التربية الدينية بالمنازل.

