AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في يومها الأول

السبت 25/يوليه/2020 - 12:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمدعبدالحليم
تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير الامتحان التحريري للدور الأول للدبلومات الفنية (3 سنوات و5 سنوات)، والتي انطلقت "اليوم "بمادة اللغة العربية وتستمر حتى 13 أغسطس القادم في ظل إجراءات مكثفة نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي سبقتها الامتحانات العملية والمعملية على مدار 17 يوما والتي كانت قد بدأت يوم 27 يونيو الماضى واختتمت  20 الشهر الجاري، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامنتحانات 25 ألف طالبًا وطالبة موزعين على 115 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة. 
 
واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة الأستاذة سهام يوسف، التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات ببعض المدارس الفنية بمدينة بني سويف، ورافقها خلالها معتز حسن مدير الإدارة التعليمية ببني سويف، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للجان ، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

اقرأ أيضا: 

حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على مقرات اللجان بالإدارات التعليمية السبع، والتشديد على تطبيق كل الإجراءات القانونية ضد أي حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها، مشيرا إلى تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة والتشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات،والمتابعة على مدار الساعة  للجان، وآلية التواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات. 

فيما أوضحت سهام يوسف وكيلة الوزارة أنه خلال تفقدها لعدد من اللجان، تم التأكد من تطبيق الإجراءات التى أقرتها الوزارة خلال اجتماع "الفيديوكونفرانس" للدكتور محمد مجاهد نائب الوزير مع مديري التعليم الفني ومسؤولي قطاع التعليم الفني ورؤساء لجان الإدارة، والتي تضمنت التشديد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال  الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقيات للوجه والأحذية، وتوافر كميات كافية من المطهرات لكل طالب، علاوة على توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل، فضلا عن التأكيد على عدم حمل الطلاب للتليفونات المحمولة نهائيًا أثناء تأدية الامتحان. 

كما أشارت "يوسف" إلى أنه سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان التربية الدينية للطلاب عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة العربية "اليوم السبت" للإجابة على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، وتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء القادم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزارة وموافقتها على أداء طلاب الدبلومات الفنية لامتحان التربية الدينية بالمنازل.
محافظ بني سويف يطمئن على سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في يومها الأول
محافظ بني سويف يطمئن على سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في يومها الأول
محافظ بني سويف يطمئن على سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في يومها الأول
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

52 لجنة تستوعب 20 ألف طالب .. محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات امتحانات الثانوية العامة

للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.. محافظ بني سويف يتفقد لجان الثانوية العامة

للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.. محافظ بني سويف يتفقد لجان الثانوية العامة

بنسبة حضور 98%.. محافظ بني سويف يعلن انتهاء أول يوم امتحانات الثانوية العامة بلا مشاكل

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. محافظ بني سويف يتفقد لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

ينهشون أعراض غيرهم.. روان بن حسين تفتح النار على طليقها مجددا

الرئيس الأوكراني يشكر مصر لتحملها تكاليف علاج السائحين الأوكرانيين المصابين بـ كورونا

مذيعة تنجو من السرطان بسبب ملاحظة أرسلها أحد متابعيها.. صور

أربعيني داخل شيكارة بلاستيك.. الداخلية تكشف لغز جثة صحراء أكتوبر

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

لأول مرة.. صور رفات ضباط بمقبرة أم درمان قتلهم البشير لوأد انقلاب ضده منذ 30 عاما

AdvertisementS

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

نجاح جديد للحكومة.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته بـ مصر منذ 14 عاما.. إنفوجراف

فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض

لشراء لقاح كورونا.. الصين تقدم مليار دولار للدول المصابة

ثأرا لشرف ابنته.. أردوغان يحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى سجن مفتوح

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتح الرحلات لجبل موسى بسانت كاترين بعد غلق دام ٤ أشهر بسبب كورونا

متنوعة وبسيطة.. شاهد.. أبرز قصات شعر منة شلبي

الحياة وسط الأسماك.. شاهد أول فندق تحت الماء بأفريقيا