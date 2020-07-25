بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور

بتوجيهات من رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب حزب مستقبل وطن، واصل أعضاء حملته تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والحارات والمساجد بالمنيب فى الجيزة.
وتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا .
وقام أعضاء حملة النائب ابو العينبن بتطهير وتعقيم شارع المعهدالديني - شارع الاخلاص- حارة المعهد الديني - عطفة المعهد الديني - شارع ابو زارع - شارع المعز لدين الله - شارع ٦ أكتوبر - شارع المنتصر بالله - شارع الشيخ محمد السواح - شارع عبد المطلب حسان - حارة مصنع مبروك - شارع اولاد الحاج علي - حارة جبر من شارع اولاد - الحاج علي - حارة جمال - حارة الصديق - عطفه سليم - عطفه مسجد الشيخ بلال - عطفة فتوح - مسجد التوحيد.
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يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.