AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور

السبت 25/يوليه/2020 - 04:34 م
صدى البلد
Advertisements
سيد أحمد- ايهاب أشرف- ندي حمدي
بتوجيهات من رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب حزب مستقبل وطن، واصل أعضاء حملته تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والحارات والمساجد بالمنيب فى الجيزة.


وتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا .


وقام أعضاء حملة النائب ابو العينبن بتطهير  وتعقيم شارع المعهدالديني - شارع الاخلاص- حارة المعهد الديني - عطفة المعهد الديني - شارع ابو زارع - شارع المعز لدين الله - شارع ٦ أكتوبر - شارع المنتصر بالله - شارع الشيخ محمد السواح - شارع عبد المطلب حسان - حارة مصنع مبروك - شارع اولاد الحاج علي - حارة جبر من شارع اولاد - الحاج علي - حارة جمال - حارة الصديق - عطفه سليم - عطفه مسجد الشيخ بلال - عطفة فتوح - مسجد التوحيد.


اقرا ايضا : 



يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيه من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد المنيب بالجيزة.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة النائب أبو العينين تعقم جمعية الأهرام وعدة مدارس بالجيزة..فيديو وصور

بتوجيهات من النائب محمد أبوالعينين ... تعقيم وتطهير 10 شوارع و8 حارات فى ساقية مكى بـ الجيزة ..فيديو و صور

حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور

بتوجيهات من النائب محمد أبو العينين.. تعقيم وتطهير نادى المعلمين وشوارع الجيزة.. فيديو وصور

بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع ومساجد وكنائس الجيزة| شاهد

حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير العديد من شوارع الجيزة "فيديو وصور"

ترشيحاتنا

هاني رمزي يرد على تصريحات فاروق جعفر بشأن المجاملات التحكيمية

أردوغان يتسلل لتطويق ليبيا.. اتفاق عسكري محتمل بين تركيا والنيجر

تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح كورونا .. وزيرة الصحة تتابع جاهزية خطوط الانتاج بشركة فاكسيرا

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

لا لتقبيل بنتى.. نجوم يرفضون دخول بناتهم عالم التمثيل آخرهم بدرية طلبة.. وعادل إمام أبرزهم

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

3 أزمات خارج الملعب تحاصر فريق الأهلي

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

الذهب يهين الأموال.. الجرام يرتفع حوالي 188 جنيها منذ بداية 2020

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

أردوغان يتسلل لتطويق ليبيا.. اتفاق عسكري محتمل بين تركيا والنيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور