كلنا الجيش المصري.. مقال النائب محمد أبو العينين يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، ومنها: مقال للنائب محمد أبو العينين بصحيفة "الأهرام" تحت عنوان.."كلنا الجيش المصري":









- أحداث ثورات مصر تتشابه والتحديات قاسية.. و23 يوليو ملحمة وطنية أرست العدالة والحرية

- البرلمان أثبت أن لمصر صوتا لا يغيب وسلاح لا يغفل والشعب والجيش «يد واحدة» ضد الإرهاب

- دخول مصر إلى ليبيا ونصرة الشعب والجيش لأشقائه وجيرانه واجب وشرف وحق

- مصر قالت على لسان رئيسها وإرادة شعبها بأنه لا تنازل عن قطرة مياه واحدة

- المياه حرب وجود.. والشعب يضع ثقته في رئيس وطني مخلص يمتلك القدرة على اتخاذ القرار العقلاني المدروس









أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية ووقوفه خلف القوات المسلحة، مستشهدا بصفحات من التاريخ النضالي للشعب المصري، في الذكرى الـ 68 لثورة يوليو المجيدة.











وقال "أبو العينين"، في مقال منشور في جريدة "الأهرام" اليوم، السبت، والتي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي علاء ثابت، إن مصر خلال هذه الأيام بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو المجيدة، ثورة العزة والكرامة، التي أرست مبادئ الحرية والعدالة، وكانت الشرارة لنضال الشعوب دفاعا عن حقهم في الحياة بكرامة ومواجهة المستعمر الذي استهدف ثروات الشعوب.. 23 يوليو ذكرى ملحمة وطنية عزفها الشعب والجيش.. كلمة واحدة وقلب واحد سيظل مترابطا حفاظا على هذه الأمة.











وأضاف أن الأحداث تتشابه والتحديات قاسية، فالإرهاب والتطرف استعمار العصر الحديث، الذي تدعمه وتقف وراءه دول لا تعرف سوى الغدر والتآمر، استباحت لنفسها هدم الأوطان ونشر الفوضى وتشتيت الشعوب للاستيلاء على ثرواته، في غياب دور قوي للمنظمات الدولية تستطيع من خلاله فرض الحق والسلام ومواجهة الطغاة في عالمنا الحديث.











وتابع عضو مجلس النواب: "لقد عاشت مصر لحظات تاريخية وحماسية متقدة بالعزة والكبرياء مع إطلاق البرلمان قراره التاريخي بالإجماع بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي، في موقف اهتزت له الأوساط العالمية وأيقنت أن لمصر صوتا لا يغيب وسلاح لا يغفل، رسالة للعالم أن مصر شعب وجيش «يدا واحدة» ضد الإرهاب وأن مصر لن تصمت على تدخل قوى خارجية بالمنطقة ونقل للمقاتلين، فعندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري فإننا 100 مليون مقاتل وكلنا الجيش المصري".





وأكد أن التفويض كان بمثابة رسالة أن مصر «شعب وجيش» خلف قائدها الوطني الذي يدرك معنى الوطن والأمن القومي، فنحن جاهزون للدفاع عن أمننا، مستعدون لنصرة الشعب الليبي الذي بعث بندائه لمصر لإنقاذ ليبيا، وكان رد الرئيس تاريخيا «إن استنصرتم بنا سننصركم».









إن دخول مصر ونصرة الشعب والجيش المصري لأشقائه وجيرانه «واجب وشرف وحق»، فتحية لمواقف الرئيس السيسي الوطنية تجاه أمتنا العربية، وللبرلمان الوطني الذي جاء بعد ثورة 30 يونيو العظيمة وانحاز دائما للشعب، وأصدر أكبر عدد قوانين فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، تلك المواقف التي ستظل علامات مضيئة فى تاريخ أمتنا.











وتابع: "تواجه مصر العديد من المخاطر، على حدودها الغربية، والإرهاب في شمال سيناء، ولعل ما تواجهه مصر من تحد قائم بشأن أمنها المائي على أثر ملء سد إثيوبيا يمثل معركة دبلوماسية أخرى وحرب وجود تتعلق بحياة 100 مليون، تلك القضية التي يتعامل معها الرئيس بحكمة وصبر شديدين، ومصر على لسان رئيسها وإرادة شعبها قالت كلمتها بأنه لا تنازل عن قطرة مياه واحدة ضمنتها المواثيق الدولية، مصر لا تصادر على حق أحد فى التنمية، لكنها لن تقبل أن ينتقص من حق مواطن قطرة مياه".





وقال "أبو العينين": "وسط كل تلك التحديات السابقة بات الشعب المصري مطمئنا يضع ثقته في رئيس وطني مخلص يمتلك القدرة على اتخاذ القرار العقلاني المدروس تداعياته على جميع الاتجاهات في التوقيت الصحيح بحكمة وذكاء ورؤية لاستشراف المستقبل، فالشعب يمتلك يقينا وثقة متناهية في الرئيس السيسي وقدرته على التعامل مع جميع التحديات وتخطي الصعاب، وتحقيق مستقبل أفضل لمصر، قائدا استطاع أن يحقق معجزة حقيقية من التقدم والإنجاز في جميع المجالات، وبأرقام غير مسبوقة عالميا، السيسي رجل سلام يسعى إليه بشتى الطرق، ولكن عندما تكتب علينا الحرب اضطرارا فهو قائد وبطل من رجال القوات المسلحة، مدافع شرس عن وطنه".











وأكد أن الرئيس السيسي عندما تحدث عن الخط الفاصل سرت – الجفرة كان تحذيرا وردعا لعدم تخطي الخط الأحمر، ودعوة سلام منعا للقتال، بأن هنا حدا فاصلا بين سعي مصر لحل الأزمة الليبية سلميا عبر بنود مؤتمر برلين ومبادرة القاهرة، وبين دخول مصر الحرب، كانت رسالة الرئيس واضحة أمام العالم، أن تخطي هذا الخط أمن قومي يعني دخول أقوى جيش فى المنطقة الحرب، وأن على تراب شرق ليبيا ستكتب نهاية الميليشيات الإرهابية.











وقال "أبو العينين": "إن قواتنا المسلحة الباسلة كانت وستظل عبر تاريخها رمزا للشرف والنبل والشجاعة، جيشا من الشعب ويدافع عن الشعب، تاسع قوة عالمية ولكنه الأول فى العقيدة والوطنية والإيمان والتضحية، لا يحارب إلا دفاعا عن الحق ووقوفا فى وجه الظلم والطغاة والإرهاب، جيش يمتلك كل الحب والتقدير والثقة في قلب كل مصري، فالجيش الذي قال عنه الرسول الكريم «خير أجناد الأرض» ليس فى قاموسه الهزيمة أو الاستسلام، نحن لا نعرف سوى النصر أو الشهادة".











وأضاف: "إنهم يقصدون مصر، يحاولون النيل من وطننا بشتي الطرق، ينفقون المليارات لتحقيق ذلك، ما كل تلك الكراهية، إن نهاية حلفائهم من جماعة الشر في 30 يونيو أصابتهم بالجنون، فالشعب المصري أنهى مخططهم الاستيطاني بالمنطقة، إن تقدم مصر وعودتها لمكانتها وقوتها دوليا كشف إرهابهم، وحدة المصريين وتكاتفهم مع قائدهم وجيشهم أصابهم بالهوس.. نعم يقصدون مصر، ولكن مهما وضعوا من مؤامرات ستظل مصر عبر تاريخها تكتب نهاية أطماع الطغاة وقوى الشر.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقائدها.. وتحيا مصر".