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نادية مصطفى: عبرنا بـ "الموسيقيين" من أزمة كورونا لبر الأمان

السبت 25/يوليه/2020 - 10:00 م
نادية مصطفى
نادية مصطفى
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، نحن لا نرد على أشخاص فنحن نريد أن يعرف الموسيقيون ماذا فعلت لهم النقابة في ظل أزمة كورونا.

وأكدت نادية مصطفى من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن النقيب كان يعقد مجلس دائم، فقرر النقيب والمجلس بصرف "500" جنيه لأعضاء الموسيقيين العاملين، من صندوق الإعانات بالنقابة شهريًا.

وأضافت نادية، أن المبلغ قليل بسبب كثرة اعداد الحاصلين علية من النقابة، مشيرة الى أنه منذ بداية الجائحة لا يوجد إيرادات تدخل النقابة، لهذا تم الصرف بحذر شديد.

وأختتمت نادية، أنه تم صرف مبالغ باهظة في علاج الموسيقيين أيضًا والتأمين الصحي، فنحن أستطعنا أن نمر من تلك الأزمة إلى بر الأمان.
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