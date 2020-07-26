صفعة على وجه الجزيرة .. كيف رد الأهالي على شائعات شقق روضة السيدة .. فيديو









"دي شقة عريس" ، بهذه الكلمات بدأ الحاج سعد بحر حديثه لصدى البلد قائلا: " المشروع اللي اتعمل ده عظيم جدا وفي وقت قياسي كان ممكن ياخد سنين طويلة، ولكن اتعمل في أقل من سنة ".









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وتابع أن الشقة تتكون من 3 غرف وصالة وتشمل الغرف انتريه وسفرة وغرفة نوم وغرفة نوم اطفال ، كما تضم ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة 24 بوصة وحمام ساخن وبارد كما يتضمن مطبخ جاهز على التركيب".









وأكد أن الشقة مساحتها مناسبة جدا لاكثر من 5 افراد ، النموذج 3 صالة و2 وصالة كلها جيدة وبمساحات معقولة وكبيرة " ، قائلا:" وفي ناس يحمدوا ربنا انهم جم مكان زي ده والشقق مساحتها حلوة جدا كومباوند كامل".









فيما قالت زوجته :"ربنا يكرم الرئيس السيسي وبدعيله ربنا يخليه لينا عشان حاسس بالناس وحاسس بالغلابة ، ربنا يديه الصحة واحنا مبسوطين واحسن يوم في حياتنا النهاردة".









وقال أحد القاطنين المسنين الذي كان جالسا على مدخل الحي الجديد : "روضة السيدة معناها جزء من الجنة نشكر الرئيس اللي طلعنا من العشوائية للنظافة".









واكد ان الشقق تضم غرفتين وصالة و3 غرف وصالة تضم غرفتي نوم واطفال كاملة وانتريه ومجهزة بسخان وبوتجاز وثلاجة، قائلا:" الشقة عالمفتاح يدوب الهدوم بس اللي ناقصة".









وأضاف :" كنا قاعدين في غرف والحمام كان شرك وكنا بنجيب المياه على دماغنا ، من ساعة ما اتولدت وأنا عندي 6 سنين وأنا بحلم ان العشوائية دي كانت تنتهي ، كان حلم محدش حققه إلا الرئيس السيسي ربنا يباركله".









يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد أعمال الازالة الجارية بمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب والتي تضم 92 عقارا بها 202 أسرة مستحقة بمشروع روضة السيدة المقابل للمكان.



يأتي ذلك تمهيدًا لإخلاء المنطقة وإعادة تخطيطها فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين .



وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية قبل نهاية العام الجاري تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم .



كان مجلس الوزراء وافق على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبى "روضة السيدة 2 كمنطقة إعادة تخطيط وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .



