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سيارات

تيسلا تنتج بطاريات سياراتها لمصنعها الجديد فى ألمانيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت شركة تيسلا الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية عن إنتاجها للبطاريات التي ستحتاجها السيارات التي سينتجها مصنعها المقرر إقامته في ألمانيا الفترة القادمة.

وقال رئيس الشركة، ايلون ماسك، فى بيان صادر له أثناء مؤتمر عبر الإنترنت استعرض فيه بيانات الربع الثاني من العام: "سيكون هناك إنتاج محلي لخلايا البطاريات لتلبية احتياجات مصنع برلين" وتعتزم "تيسلا" إنتاج سيارات كهربائية في منطقة جرونهايده الألمانية اعتبارا من صيف 2021، وتهدف إلى إنتاج حوالي 500 ألف سيارة سنويا.

و تمكنت شركة تيسلا من إنتاج سيارات كهربائية بأرقام كبيرةوذلك بانتاجها  ثلاث سيارات كهربائية هي: Model S و Model X و Model 3 ، الي جانب  سيارتها الكهربائية الرابعة Model Y .

و أصبحت تيسلا Tesla أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم بعد أن تجاوزت شركة (BYD) الصينية ، ووفقًا لبيانات شهر أكتوبر من العام الماضي، واستطاعت في ذلك الوقت تسليم 807،954 سيارة كهربائية بحلول شهر أكتوبر 2019، في حين سلمت شركة (BYD) الصينية ما مجموعه 787،150 سيارة حتى الآن.

ويشير الرقم الجديد أيضًا إلى الإنتاج الكبير الذي تحقق خلال الربع الأول من عام 2020 ، وهذا لم تحققه أي شركة صناعة سيارات أخرى هذا الحجم عندما يتعلق الأمر بإنتاج سيارات ركاب كهربائية بعيدة المدى .

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