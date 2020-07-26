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أخبار البلد

يفتح أبوابه اليوم .. فى نقاط تعرف على مشروع مترو النزهة - عدلي منصور

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
تستعد وزارة النقل لافتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد من محطة النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور وتفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الاستعدادات النهائية وموقف الاختبارات والتجارب التى تم الانتهاء منها استعدادا لتشغيل المشروع الجديد لجمهور الركاب بدا من اليوم.


وفى التقرير التالى نستعرض أبرز المعلومات عن المرحلة الجديدة قبل افتتاحها .


 هذا الجزء يشمل 6 محطات علوية.

 - المحطات الجديدة هى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.

-  المشروع أصبح جاهزا للافتتاح للجمهور بدأ من اليوم.

 - سيتتابع إدخال الخدمة بالخط الثالث 4 قطارات أخرى على الأقل بمجرد وصولها من الصفقة حيث محدد وصول قطار شهريا من كوريا .


 - الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث يمتد من محطة النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم.

 - المحطات الجديدة هى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.

-  المشروع بالكامل منفذ عبر جسم علوى ممتد.

-  محطة عدلي منصور التي ستمثل نهاية الخط الثالث للمترو وتضم 3 محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص.

 - محطة عدلى منصور ستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا وستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة.
 
 - يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.
 
 - مخطط مع تشغيل الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للجمهور إدخال للخدمة قطارين مكيفين جدد ضمن صفقة الـ 32 قطار مكيف المتعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية لصالح الخط الثالث.
 



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