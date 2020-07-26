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اقتصاد

القومي للإدارة يطلق الندوة الرابعة لخريجات برنامج القيادات النسائية الأفريقية

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:32 ص
الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للادارة
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آية الجارحى
واصل المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة ندواته الإلكترونية التي قدمها لخريجات برنامج القيادات النسائية الأفريقية بمشاركة نخبة من خريجات البرنامج، حيث تم إطلاق الندوة الرابعة تحت عنوان "فن التواصل أثناء الأزمات" بمشاركة الدكتورة نور الزينى، المحاضر بالجامعة الأمريكية، وممثلات 15 دولة أفريقية، فى إطار سلسة حلقات التعليم التفاعلى عن بعد التى يعقدها المعهد القومي للإدارة.


وأوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج يوفر منظورًا أفريقيًا للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الأفريقية، فضلًا عن كونه منصة تعليمية تفاعلية  للسيدات لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية، إلى جانب اكتساب معرفة أكبر من قصص النجاح الأفريقية.

وتابعت شريف أن برنامج القيادات النسائية الأفريقية الذى أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للإدارة فى يناير الماضى يعد أحد الأدوات التى تسعى إلى تمكين المرأة الأفريقية وتعزيز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، من خلال تحسين جهود حكوماتها في هذا الشأن.

من جانبها أشارت الدكتورة نور الزيني، المحاضر بالجامعة الأمريكية أن طرق الاتصال بعد أزمة كورونا شهدت العديد من المتغيرات التى أدت إلى ظهور أنماط مختلفة لعقد اجتماعات العمل والتواصل بين الأفراد.

وقدمت نور الزينى شرحًا وافيًا حول أفضل طرق و مهارات التواصل خلال أزمة كورونا، وكيفية تحقيق تواصل مستمر بين الجهات المسئولة والمواطن فى الدول الأفريقية من خلال الاعتماد على التطبيقات الحديثة التى ظهرت مؤخرًا خلال تلك الأزمة ، إضافة إلى شرح أفضل سبل التواصل بين الشركات المنتجة والمستهلك.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للإدارة كان قد عقد فى يناير الماضي برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ بمشاركة 100 سيدة أفريقية من 45 دولة ممن يتقلدن مناصب رفيعة بدولهن فى المؤسسات الحكومية الأفريقية المختلفة حيث استمر البرنامج على مدار 12 يومًا.
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