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فن

في عيد ميلاد كيفين سيبسي .. تعرف على عمره الحقيقي وحكايته مع التحرش

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:01 م
كيفين سيبسي
كيفين سيبسي
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شروق ابراهيم
يصادف اليوم الـ 27 من شهر يوليو عيد ميلاد الممثل العالمي كيفين سبيسي ، الذي يكمل اليوم عامه الـ 61، فهو من مواليد 26 يوليو 1959. 

وبدأ كيفين سبيسي حياته المهنية كممثل مسرحي، وكان أول ظهور له على خشبة المسرح كممثل محترف بدور حامل للرمح في مسرحية هنرى الخامس في عام 1981، وعلى مر السنوات حقق شهرة أكبر كممثل مسرحي وبدأت تنتبه له السينما.

وبأ بالفعل فى منتصف الثمانينات بالمشاركة فى الأفلام، حيث كان أول أفلامه Heartburn في عام 1986، من بطولة ميريل ستريب وجاك نيلكسون، وإخراج مايك نيكولز، وقدم أحد الأدوار الصغيرة بالفيلم.

فترة التسعينات كانت أكثر فترات حياته الفنية ازدهارًا، حيث قدم العديد من الأفلام الناجحة مثل glengarry glen ross في عام 1992 مع الباتشينو وجاك ليمون، فى عام 1995 قدم فيلم seven مع براد بيت ومورجان فريمان، وفي نفس العام شارك في فيلم the usual suspect والذي فاز عنه بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد، في عام 1997 شارك فى فيلم النوار والجريمة "La confidential" مع راسل كرو، وفى عام 1999 لعب بطولة فيلم "American beauty" والذى فاز عنه بجائزة الأوسكار الثانية ولكن هذه المرة فى فئة أفضل ممثل رئيسي.

كيفين سبيسى لم يتزوج مطلقًا ولم يدخل فى علاقات نسائية ولم ينجب، مما كان مصدر شائعات عنه طوال الوقت بأنه مثلى الجنس، وكان قد كشف بالفعل فى عام 2017 بأنه مثلى الجنس، وذلك فى أعقاب ادعاء الممثل الشاب أنتوني راب أن تحرش بيه منذ سنوات، واعتذر سبيسى لأنتونى وقال إنه لا يتذكر هذه الواقعة وأعلن وقتها على حسابه على "تويتر" أنه اختار أن يعيش كرجل مثلى الجنس

في عام 2017 شارك فى فيلم All the Money in the World، والذي كان يؤدي فيه شخصية رجل الأعمال الأمريكي "جيه بول جيتي"، وبعد أن ظهرت ضده اتهامات بالاعتداء الجنسي، قام المخرج "ريدلى سكوت" بفعل شيء لم يحدث من قبل فى صناعة الأفلام وهو أن قام بحذف دور سبيسى من الفيلم بالكامل وإعادة تصوير دوره مرة أخرى مع الممثل كريستوفر بلومر.

وتوالت الاتهامات الموجهة ضده بالاعتداء الجنسي سواء من طاقم مسلسله الشهير "House of Cards" وغيرهم، وأنهت هذه الإدعاءات حياته الفنية، حيث تم حذف دوره من فيلم "كل المال فى العالم" ، وتم طرده من المسلسل الشهير "House Of Cards" بعد أن قدم منه خمسة أجزاء ناجحة، وأوقفت العديد من شركات الإنتاج التعامل معه. 
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