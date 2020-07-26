في إطلالة جديدة.. مي عمر: العصر الذهبي للسينما يتسم بالموضة التي تتجاوز كل الاتجاهات

نشرت الفنانة مى عمر صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت مى عمر على الصورة، قائلة: "اتسم العصر الذهبى للسينما بالموضة التى لا تنسى تجاوزت كل الاتجاهات".





وحظت الصورة باستحسان ورضا متابعيها عبر انستجرام.









على جانب آخر تواصل مى عمر الاستعداد لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.. ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجرى العديد من البروفات على الاستعراضات وأغانى العمل لاسيما أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .





مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى أى قبل نهاية العام الجارى، وتم ترشيخ العديد من الفنانين للمشاركة فى بطولته وعلى رأسهم أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نيرمين الفقى وأحمد مجدى وكلهم أبدو موافقة وفى انتهاء ابرام العقود معهم بشكل رسمى هذا الأسبوع.





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