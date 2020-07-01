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فن

غدًا.. مي عمر ضيفة إنجي علي في راديو النجوم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:16 ص
مي عمر
مي عمر
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آيه عاطف
تستضيف الإعلامية إنجي علي، غدًا الخميس الفنانة مي عمر، في الساعة الثامنة مساءً على راديو نجوم FM 100.6.

ومن المنتظر أن تتحدث "مي" عن نجاحها الكبير في آخر أدوارها وهو مسلسل "الفتوة" والذي لعبت فيه دور "ليل" وكانت من ضمن أبرز النجوم في شهر رمضان الماضي.

كما ستتحدث مي عن أولى البطولات المطلقة في الدراما والتي ستكون في مسلسل "لؤلؤ" والذي تحضر له خلال الفترة الحالية.

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يُذكر أن آخر أعمال مي عمر كانت مشاركتها في مسلسل "الفتوة"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، أحمد خليل، نجلاء بدر، إنعام سالوسة وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
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