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محافظات

اليوم الأول للفتح.. إقبال كبير من الزوار على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:26 م
فتح المحميات الطبيعية
فتح المحميات الطبيعية للزوار بجنوب سيناء
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شهدت محميات جنوب سيناء " راس محمد - سانت كاترين - طابا - نبق- ابو جالوم "  في اليوم الاول لفتحها امام الزوار  والسياح اقبال  كبير من الزائرين، بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة  بفتح المحميات الطبيعية للجمهور والسياح  بعد غلق دام ٤ شهور بسبب جائحة كورونا.

وتوافد السياح علي المحميات وخاصة محمية سانت كاترين  وجبل موسي  وراس محمد بشرم الشيخ والبلوهول بدهب. ونظم حراس المحميات بجنوب سيناء عملية دخول السيارات والتوعية بالالتزام بالاجراءات الاحترازية  والتباعد بين الزوار   وارتداء الكمامات الواقية .

ويبلغ زوار محميات جنوب سيناء من السياح مليون سائح سنويا  حيث انها تمتاز  بالطبيعة الخلابة والشعاب المرجانية النادرة، وخضعت محميات نبق وابو جالوم  لعملية تطوير شاملة  وإنشاء استراحات  وتمهيد المدقات والطرق  ووضع اللافتات الإرشادية.
 
من جانبه أكد محمد قطب مدير محميات جنوب سيناء أن جميع محميات جنوب سيناء الخمسة تم فتحها أمام الجمهور والسياح اليوم بعد قرار الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم السيّاح وتواجد حراس المحميات والباحثين لتوعية وإرشاد الزوار. 

 اقرأ أيضاً: 


اليوم الأول للفتح.. إقبال كبير من الزوار على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء
اليوم الأول للفتح.. إقبال كبير من الزوار على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء
اليوم الأول للفتح.. إقبال كبير من الزوار على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء
اليوم الأول للفتح.. إقبال كبير من الزوار على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء
اليوم الأول للفتح.. إقبال كبير من الزوار على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء
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