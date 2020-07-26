اليوم الأول للفتح.. إقبال كبير من الزوار على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء





وتوافد السياح علي المحميات وخاصة محمية سانت كاترين وجبل موسي وراس محمد بشرم الشيخ والبلوهول بدهب. ونظم حراس المحميات بجنوب سيناء عملية دخول السيارات والتوعية بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد بين الزوار وارتداء الكمامات الواقية .





ويبلغ زوار محميات جنوب سيناء من السياح مليون سائح سنويا حيث انها تمتاز بالطبيعة الخلابة والشعاب المرجانية النادرة، وخضعت محميات نبق وابو جالوم لعملية تطوير شاملة وإنشاء استراحات وتمهيد المدقات والطرق ووضع اللافتات الإرشادية.

من جانبه أكد محمد قطب مدير محميات جنوب سيناء أن جميع محميات جنوب سيناء الخمسة تم فتحها أمام الجمهور والسياح اليوم بعد قرار الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم السيّاح وتواجد حراس المحميات والباحثين لتوعية وإرشاد الزوار.





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