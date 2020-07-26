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أخبار العالم

كويتي يعتدي على مصري بالضرب داخل جمعية صباح الأحمد .. ورئيس المتجر يستقيل | فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:26 م
كويتي يصفع كاشير
كويتي يصفع كاشير مصري على وجهه
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على صالح
اعتدى مواطن كويتي بالضرب على موظف مصري في سوبر ماركت 3 مرات في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل المتجر، وبثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في واقعة أثارت الغضب لدى عديد من الأوساط العربية، وفقا لردود الفعل على المنصات. 

مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بالاعتداء على المقيم المصري أثار انزعاج ناصر ذعار العتيبى رئيس جمعية "صباح الاحمد" التي جرت بها الواقعة الأمر الذي دفع به إلى تقديم استقالته احتجاجا على التصرف العنيف من قبل المواطن الكويتي. 

وظهر في مقطع الفيديو مواطن كويتي يصفع الموظف المصري بالجمعية ثلاث مرات، الأمر الذي أثار حفيظة سيدة تقف إلى جواره فتدخلت في محاولة لمنعه من تكرار الاعتداء. 

 وعلى الفور تدخل أفراد الأمن في الجمعية، وأحد العملاء الموجودين في المكان نفسه لإقصاء الكويتي المعتدي، بينما وقف الشاب المعتدى عليه صامتا دون محاولة رد الاعتداء بمثله.

وتحدث ذعار العتيب رئيس الجمعية في تسجيل صوتي، عقب الواقعة مشيرا إلى أن استقالته جاءت لخوفه من الله عز وجل، قائلا: "وين أودي وشي من الله عز وجل.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف: "ضغوط قبلية أو ضغوط عائلية، ما نقدر نرد حقوقكم لكم، لذلك والله مافيكم خير إذا قعدتم في هذه الجمعية، كل ما يهان واحد عندنا، يدق علينا فلان ولا علان، ويضغط على المسكين بأبسط الأمور". 

وتابع: مجنون يروح مستشفى المجانين ما يقعد يهين، كل ما صار مشكلة جانا ضغط من ناحية ما"

واستطرد: "حتى ما عطاه 100 دينار ولا 50 دينار، حتى سلام مو راضي يسلم على راسه،يقولوا مجنون، وين المجنون هذا.. حسبنا الله ونعم الوكيل، في اللي يمد ايده على واحد مسكين ومستضعف كعياله". 

وواصل: المسكين هذا مين يواسيه، هذا المسكين أمانة في رقابنا يوم القيامة، ولا أتشرف بوجودي في هذه الجمعية يستقوون على الضعيف.

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