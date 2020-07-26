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أخبار العالم

الأمم المتحدة: تركيا أدخلت 15 ألف إرهابي وداعشي إلى ليبيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، تقريرا يفيد بأن بعض الدول قلقة بشأن وصول الآلاف من المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا بواسطة تركيا.

وكشف تقرير الأمم المتحدة، الأحد، أن ما بين 7000 و15000 مرتزق وإرهابي، تابعين لتنظيم داعش الإرهابي والقاعدة، دخلوا ليبيا قادمين من سوريا عبر تركيا لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.
 
ووفقا لـ "ليبيا 24"، قال التقرير إن داعش تفتخر ببضع مئات المقاتلين في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هؤلاء مقاتلون سوريون في الأصل أم أعضاء في مجموعات إرهابية مدرجة في قائمة العقوبات السورية.

وأوضح التقرير أن تنظيم داعش الإرهابي زاد من عملياته في مناطق النزاع في سوريا والعراق نما يشكل مصدر قلق للدول الأعضاء. وذلك لأن المجتمع الدولي سيواجه المزيد من العقبات في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي وقت سابق، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد مرتزقة تركيا الذين نقلتهم من سوريا إلى ليبيا بلغ نحو 16500 من بينهم 350 طفلا.

وكان المرصد السوري وثق مقتل نحو 481 مقاتلا بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، في صفوف مرتزقة تركيا.
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